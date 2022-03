Drevi znana še dva četrtfinalista lige prvakov

Ljubljana, 15. marca - Bayernu, Liverpoolu, Manchester Cityju in Realu Madridu se bodo danes in v sredo v četrtfinalu nogometne lige prvakov pridružili še štirje klubi. Že drevi ob 21.00 bosta na sporedu povratna obračuna osmine finala Manchester Uniteda in madridskega Atletica z Janom Oblakom ter Ajaxa in Benfice.