Slovenija po uspešnosti trajnostnega prehoda sedma v EU

Bruselj, 14. marca - Evropska komisija je objavila indeks uspešnosti prehodov, s katerim opisuje napredek držav EU pri uresničevanju trajnostne politike v zadnjem desetletju. Glede na poročilo so med letoma 2011 in 2020 dobro napredovale skoraj vse države EU, najuspešnejši pa sta bili Danska in Irska. Slovenija je med državami EU zasedla sedmo mesto.