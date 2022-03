Zimske pnevmatike z današnjim dnem niso več obvezne, a z menjavo ni treba hiteti

Ljubljana, 15. marca - Skladno z zakonom o varnosti cestnega prometa od danes naprej zimska oprema na motornih vozilih ni več obvezna. Na AMZS voznikom priporočajo, naj z menjavo ne hitijo in naj se raje kot po koledarju ravnajo po aktualnih vremenskih in voznih razmerah, saj nas lahko tudi spomladi preseneti sneg, so zapisali v sporočilu za javnost.