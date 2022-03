Zaposleni na RTVS od vodstva pričakujejo upoštevanje njihovih argumentov glede imenovanja Pirkoviča

Ljubljana, 14. marca - Zaposleni na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) so ponovno izrazili nasprotovanje imenovanju Igorja Pirkoviča za v. d. urednika uredništva za nove medije na MMC. Njihovi pomisleki so tako vsebinske kot proceduralne narave, od vodstva pa pričakujejo, da jih bo upoštevalo. Napovedujejo, da bodo svoje delo še naprej opravljali profesionalno in etično.