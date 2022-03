Pahor učiteljicam in učiteljem: Ohranite vero, ohranite upanje v boljši svet

Ljubljana, 14. marca - Predsednik republike Borut Pahor, ki je danes sprejel finalistki in finaliste projekta Učitelj sem! Učiteljica sem!, se je zahvalil vsem učiteljicam in učiteljem za njihovo nenadomestljivo vlogo. Zaprosil jih je, naj ohranijo vero in upanje v boljši svet, so Pahorjeve besede povzeli v njegovem uradu.