Ruski napad na oporišče ob meji s Poljsko po navedbah Varšave sporočilo Natu

Varšava/Bruselj, 14. marca - Ruski napad na ukrajinsko vojaško oporišče pri Lvovu blizu meje s Poljsko, v katerem je v nedeljo umrlo najmanj 35 ljudi, je bil provokacija in poskus ogrožanja zveze Nato, je danes poudaril namestnik poljskega zunanjega ministra Marcin Przydacz. Na napad so se danes odzvali tudi v Bruslju, kjer so ga najostreje obsodili.