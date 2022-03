Na svidenje, Vikersund, naslednjič letalci na Kulmu

Bad Mitterndorf, 14. marca - Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v Vikersundu se je v nedeljo končalo z velikim zmagoslavjem Slovencev, ki so z ogromno prednostjo osvojili ekipni naslov. Timi Zajc, ki je bil srebrn na posamični tekmi, Peter Prevc, Anže Lanišek in Domen Prevc so ekipno pokorili konkurenco. Čez dve leti bodo dosežke branili v sosednji Avstriji na Kulmu.