Janja Šegel v Beogradu šestkrat na stopničkah

Beograd, 14. marca - Slovenska plavalna reprezentantka Janja Šegel je na odprtem prvenstvu Srbije v treh dneh nastopila v osmih disciplinah in imela kar 16 startov. Od tega je zabeležila dve zmagi (200 m mešano, 200 hrbtno), tri druga mesta (50 in 100 prosto, 100 hrbtno) in eno tretje (100 prsno). Poskrbela je tudi za tri nove osebne rekorde.