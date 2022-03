Šutejeva ne skriva vloge favoritinje za odličje na SP V Beogradu

pripravil Jože Zidar

Ljubljana, 14. marca - Šest slovenskih atletinj in atlet bodo tekmovali na dvoranskem svetovnem prvenstvu, ki bo med 18. in 20. marcem v Beogradu. Tina Šutej bo ena glavnih favoritinj za medaljo v skoku s palico, saj deli prvi izid med prijavljenimi in tretjega v sezoni. "Sem favoritinja za medaljo in s takim ciljem grem na SP," je kratko napovedala Šutejeva.