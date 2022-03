Slovenski strelci peti na ekipni tekmi na Cipru

Nikozija, 14. marca - Slovensko strelsko reprezentanco v trapu sta na današnji ekipni tekmi svetovnega pokala v ciprski Nikoziji dva zadeta glinasta goloba ločila do preboja za bronasto kolajno. Na koncu so Boštjan Maček, Denis Vatovec in Tadej Kostanjevec zasedli peto mesto, potem ko so zadeli 205 letečih tarč.