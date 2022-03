Ljubljanska borza dopoldne z rastjo

Ljubljana, 14. marca - Tečaji najpomembnejših delnic na ljubljanski borzi se dopoldne večinoma zvišujejo. V prvi kotaciji so pod gladino le delnice Luke Koper, a je promet z njimi skromen. Za vlagatelje so tudi danes najbolj zanimive delnice Krke, ki so pridobile 1,47 odstotka. Indeks SBI TOP je do okoli 11.30 pridobil 0,86 odstotka.