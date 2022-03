Kitajska mesta in tovarne zaradi izbruha covida-19 v zaprtje

Peking, 14. marca - V kitajskem mestu Shenzhen s 17 milijonov prebivalcev so zaradi novega izbruha covida-19 ustavili javno življenje, omejitve pa veljajo tudi v Šanghaju in drugih večjih kitajskih mestih. Oblasti namreč še naprej sledijo strategiji ničelne tolerance do covida-19. Številna podjetja so bila tako primorana začasno ustaviti proizvodnjo.