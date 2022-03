Obravnava zakona o preprečevanju financiranja terorizma po nujnem postopku

Ljubljana, 14. marca - DZ je danes sklenil obravnavati predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma po nujnem postopku, kot je določil že kolegij predsednika DZ. Nujnem postopku so nasprotovali poslanci Levice, LMŠ, SD in SAB, ki se jim ne zdi prav, da bi urad za preprečevanje pranja denarja mesec pred volitvami dobil prevelika pooblastila.