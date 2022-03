Minuli teden epidemija pri nas znova v rahlem vzponu

Ljubljana, 14. marca - Po več tednih umirjanja epidemije so minuli teden pri nas znova potrdili več koronavirusnih okužb, okoli 14.200. To je okoli 2600 primerov več kot teden prej. Število hospitaliziranih covidnih bolnikov in tistih, ki potrebujejo intenzivno terapijo, je v primerjavi s tednom prej nekoliko nižje. Umrlo je 40 covidnih bolnikov, 21 manj kot teden prej.