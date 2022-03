Družba Regal - Trgovina objavila ponudbo za prevzem Panvitinih družb

Ljubljana, 14. marca - Družba Regal - Trgovina, ki je največji lastnik Panvite in ki je že lani s prevzemnima ponudbama povečala svoj delež v Panvitinih družbah, je skladno z napovedjo objavila novo ponudbo za prevzem Panvite in Panvite mesnine. Za delnico Panvite ponuja 13 evrov, za delnico družbe Panvita mesnine pa pet evrov. Prevzemna ponudba velja do 11. aprila.