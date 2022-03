Ministrstvo zapira javna razpisa s področja akvakulture

Ljubljana, 14. marca - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo opolnoči zaprlo dva javna razpisa s področja akvakulture, in sicer razpis za produktivne naložbe v klasično akvakulturo ter za produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo, so sporočili z ministrstva. Oba razpisa sta bila objavljena junija lani.