Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 14. marca - Nevarnost snežnih plazov je večinoma majhna, prve stopnje. Bolj nevarna so mesta z napihanim snegom, ki so predvsem južno in zahodno od grebenov in sedel, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Previdnost je priporočljiva predvsem v grapah, kjer je lahko še vedno več količine napihanega snega in na prehodih iz debelejše na tanjšo snežno odejo. Snežni plaz se lahko sproži predvsem pod večjo obremenitvijo snežne odeje. Vetru izpostavljene lege so močno spihane. Snežna odeja je ponekod poledenela, kjer je precejšnja nevarnost zdrsa. Možnost za sprožitev plazu se poveča od poznega dopoldneva dalje na osončenih legah, kjer se sneg ojuži.

Pod vplivom sonca in višje temperature zraka se je snežna odeja včeraj čez dan predvsem na prisojnih pobočjih ojužila, ponoči pa pomrznila. V nižjih legah pod nadmorsko višino okoli 1500 metrov se je snežna odeja tudi talila, višje pa je bil ta proces zaradi suhe zračne mase zanemarljiv. V senčnih legah se snežna odeja zadnje dni ni bistveno spreminjala. Sneg je večinoma trd in skorjast, le v senčnih in bolj zatišnih legah je ponekod še malo mehkega, napihanega snega. Čez dan se na osončenih legah sneg ojuži in zmehča, ponoči pomrzne. Snega je v gorah malo. V visokogorju je snega za okoli en meter, v sredogorju pa za okoli pol metra manj od povprečja. Višina snežne odeje je zelo neizenačena. Prisojne lege so precej visoko kopne. Vetru izpostavljene lege so močno spihane, tudi do kopne podlage. Zaradi izrazitih nočnih ohladitev snežne odeje je nastajal srež.

Danes bo precej jasno, občasno bo nekaj oblačnosti predvsem v hribih severne Primorske in Notranjske, malo pa tudi po grebenih južnega obrobja Julijcev. Sprva bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik, ki se bo čez dan obračal v severno smer in slabel. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 2000 metrov. V torek bo v zahodnih Julijskih Alpah pretežno oblačno in ponekod megleno, drugod delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več v zahodnem delu naših gora. Vrhovi bodo občasno v oblakih. Krepil se bo jugozahodnik. Še nekoliko topleje bo kot danes, ledišče se bo dvignilo do najvišjih vrhov. V sredo bo sprva pretežno oblačno in ponekod megleno, predvsem na vzhodu bodo možne rahle krajevne padavine. Čez dan se bo jasnilo. Pihal bo šibak do zmeren severozahodnik. Hladilo se bo, popoldne bo ničta izoterma spet na okoli 2000 metrih nadmorske višine.

Snežne razmere se ne bodo kaj dosti spreminjale. Sneg bo ponoči in zjutraj trd in pomrznjen, čez dan snežna odeja na prisojnih pobočjih na površini ojužila, v senčnih legah pa bodo razmere ostale večinoma nespremenjene. Snežna odeja bo stabilna, le na mestih z napihanim snegom bo potrebno nekaj previdnosti predvsem v času dnevnega segrevanja. Še vedno bo ostala precejšnja nevarnost zdrsa.