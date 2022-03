Vreme: Precej jasno

Ljubljana, 14. marca - Danes bo precej jasno, predvsem na jugozahodu bo občasno nekaj več oblačnosti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več v zahodnih krajih. Jugozahodni veter se bo še nekoliko okrepil. Jutranje temperature bodo od -5 do 1, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 10 do 15 stopinj Celzija.

Opozorilo: V večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.

Obeti: V sredo bo zmerno, na zahodu sprva tudi pretežno oblačno. Dopoldne bo še pihal jugozahodnik, popoldne pa se bo veter obrnil na severovzhodno smer. V četrtek bo v zahodni Sloveniji delno jasno, drugod bo zmerno, predvsem na vzhodu tudi pretežno oblačno. Pihal bo veter vzhodnih smeri.

Vremenska slika: Nad vzhodno Evropo in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka, nad jugozahodno Evropo pa ciklonsko območje. Z jugozahodnimi vetrovi doteka k nam toplejši in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v Istri in v Kvarnerju zmerno do pretežno oblačno, drugod pa še pretežno jasno. Pihal bo jugozahodnik. V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Bolj oblačno bo v krajih zahodno od nas, v Istri in v Kvarnerju. Pihal bo jugozahodni veter.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi večinoma ugoden, v torek pa bodo najbolj občutljivi lahko imeli manjše vremensko pogojene težave.