Singapur, 14. marca - Cene nafte so se danes zjutraj pocenile za skoraj tri dolarje. Na razpoloženje na naftnih trgih sicer še naprej vpliva vojna v Ukrajini. Ruska vojaška invazija in hude gospodarske sankcije številnih držav proti Rusiji so pretekli teden vodile do najvišjih cen nafte po letu 2008.