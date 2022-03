Cleangrad razvil prva drsna hermetična vrata na svetu

Ljutomer, 14. marca - Ljutomersko podjetje Cleangrad, ki bo junija proslavilo 20 let delovanja, je v leto 2022 stopilo s 13 milijonov evrov naročil. Nadaljujejo sodelovanje z največjimi farmacevtskimi družbami na svetu, med njimi so Pfizer, Jannsen in GlaxoSmithKline, razvili pa so tudi prva drsna hermetična vrata na svetu.