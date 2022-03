Dončić do zmage v Bostonu, Dragić premagal New York

Boston, 14. marca - Košarkarji Brooklyn Nets so v severnoameriški ligi NBA premagali New York Knicks s 110:107, Kevin Durant je k zmagi prispeval 53 točk, Goran Dragić pa je dodal sedem točk, šest podaj in tri skoke. Uspešni so bili tudi Dallas Mavericks, ki so v gosteh slavili pomemben skalp; Boston Celtics so premagali s 95:92. Mož odločitve je bil Luka Dončić.