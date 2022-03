Volavškova tretja na zadnji tekmi in v svetovnem pokalu

Schonach, 13. marca - Na finalni tekmi druge sezone svetovnega pokala v nemškem Schonachu je Ema Volavšek osvojila tretje mesto in kot tretja tudi končala v skupnem seštevku. Silva Verbič je bila 17., tudi na zadnji tekmi pa je bila najboljša Norvežanka Gyda Westvold Hansen, ki je tako dobila vse letošnje tekme, na katerih je prišla do cilja, in tudi dvignila globus.