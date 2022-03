Arsenal nadaljuje dobre predstave v angleški ligi

London, 13. marca - Nogometaši Arsenala v angleški ligi nadaljujejo serijo uspešnih predstav. Pred obračunom 29. kroga z Leicestrom so na zadnjih desetih tekmah od 30 možnih točk osvojili 25 in so bili v tem obdobju najuspešnejša ekipa. Zdaj pa so svoj izkupiček še izboljšali in si z zmago 2:0 pred svojimi navijači vrnili na četrto mesto.