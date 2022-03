Slovenci z več kot 100 točkami prednosti do naslova svetovnih prvakov

Vikersund, 13. marca - Slovenska skakalna četverica Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek je prepričljiva zmagovalka ekipne tekme na svetovnem prvenstvu v poletih v norveškem Vikersundu. Po osmih skokih so Slovenci za natanko 128 točk premagali najbližje zasledovalce in se podpisali pod deveto kolajno na SP v poletih, od tega tretjo zlato.