Chelsea le strl Newcastle

London, 13. marca - Nogometaši Chelseaja so v 29. krogu angleške nogometne lige z nekaj težavami strli odpor v zadnjem času "vročega" Newcastla, ki pred tem ni izgubil že na osmih tekmah zapovrstjo. Z golom nemškega napadalca Kaia Havertza v 89. minuti so zmagali z 1:0, se utrdili na tretjem mestu in obdržali zaostanek sedmih točk za drugouvrščenim Liverpoolom.