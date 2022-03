Slovenija prepričljivo na poti do zlate kolajne na ekipni tekmi

Vikersund, 13. marca - Slovenska skakalna četverica Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek je prepričljivo vodilna po prvi seriji ekipne tekme na svetovnem prvenstvu v poletih v norveškem Vikersundu. Po štirih skokih so Slovenci zbrali 863,1 točke, s čimer imajo 63,4 točke naskoka pred Nemci in 77,2 pred Avstrijci.