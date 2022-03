V Mariupolju od začetka ruske invazije ubitih več kot 2100 ljudi

Mariupolj/Kijev, 13. marca - V pristaniškem mestu Mariupolj na vzhodu Ukrajine je bilo od začetka ruske invazije ubitih več kot 2100 prebivalcev, so danes sporočile lokalne oblasti. Mestu bo v kratkem zmanjkalo hrane in vode, so dodali. Ruske sile so medtem ugrabile še enega ukrajinskega župana.