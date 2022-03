Vreme: Pretežno jasno, na Primorskem in Notranjskem občasno zmerno oblačno

Ljubljana, 13. marca - Ponoči bo pretežno jasno, nekaj zmerne oblačnosti bo občasno na Primorskem in Notranjskem. Jutranje temperature bodo od -5 do 1, v alpskih dolinah okoli -7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo precej jasno, predvsem na jugozahodu bo občasno nekaj več oblačnosti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v zahodnih krajih. Jugozahodni veter se bo še nekoliko okrepil.

V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bodo zlasti na severovzhodu možne rahle padavine. Popoldne se bo delno zjasnilo. Zjutraj bo še pihal jugozahodnik, nato bo veter obrnil na severovzhodno smer.

Vremenska slika: Nad vzhodno Evropo in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se zadržuje nad zahodnim delom Evrope in zahodnim Sredozemljem. Od jugozahoda začenja k nam pritekati nekoliko toplejši in še razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo pretežno jasno, le v Istri bo nekaj zmerne oblačnosti.

V ponedeljek bo v Kvarnerju zmerno do pretežno oblačno, drugod pa še pretežno jasno.