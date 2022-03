Ruski napadi v Ukrajini blizu meje z EU, med ubitimi ameriški novinar

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Kijev, 13. marca - Spopadi v Ukrajini so se približali meji s Poljsko oziroma EU. Ruske sile so zjutraj izvedle letalske napade na ukrajinsko vojaško oporišče na zahodu Ukrajine, kjer naj bi bili tudi tuji borci. Blizu Kijeva je bil ubit ameriški novinar, mnoge žrtve so terjali spopadi drugod po državi.