Na Kitajskem največ novih koronavirusnih okužb v zadnjih dveh letih

Peking, 13. marca - Na Kitajskem so danes zabeležili 3393 novih primerov koronavirusnih okužb, največ v zadnjih dveh letih, so sporočile zdravstvene oblasti. Zaradi izbruhov okužb so zaprli šole v Šanghaju in ustavili javno življenje v več mestih na severozahodu in jugu, tudi Shenzhenu. Gre za virusni različici omikron in delta, navaja francoska tiskovna agencija AFP.