Požar pri Zagorju ob Savi pod nadzorom

Zagorje ob Savi, 13. marca - Požar na težko dostopnem terenu nad Šklendrovcem v občini Zagorje ob Savi je pod nadzorom, javlja uprava za zaščito in reševanje. Obstajajo še posamezna žarišča, zgoreli so grmičevje in borovci. Ogrožena ni nobena hiša na območju tega naselja ob cesti proti Podkumu.

Požar je izbruhnil v soboto popoldne, gašenja so se lotili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Zagorje mesto, Podkum, Padež in Loke, trboveljski gasilci pa so območje požara preiskovali tudi z dronom. Zaradi težko dostopnega terena je gašenje oteženo, ob mraku pa so ga prekinili. Zjutraj je na pomoč priskočila Slovenska vojska s helikopterjem.

Na kraju so trenutno po navedbah uprave za zaščite in reševanje gasilci prostovoljnih gasilskih društev Zagorje mesto in Kolovrat. Okoli poldneva je vodja intervencije sporočil, da je požar na neprehodnem terenu v velikosti 12 hektarjev pod kontrolo, obstajajo pa še posamezna žarišča. Zgoreli so grmičevje in borovci, ogrožena ni nobena hiša, saj je prva hiša oddaljena več kilometrov.

Zaradi dolgotrajnega sušnega vremena, ki se bo po napovedih še kar nadaljevalo, prihaja po državi do številnih požarov. Gorijo predvsem trava, grmičevje in podrast v gozdu. Uprava za zaščito in reševanje zaradi razmer s ponedeljkom po vsej državi - izjema so območja s snežno odejo - razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja.