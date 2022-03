Po vsej državi razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja

Ljubljana, 14. marca - Uprava za zaščito in reševanje je z današnjim dnem po vsej državi - izjema so območja s snežno odejo - razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Od danes je tako poleg požiganja in odmetavanja gorečih ter drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi izvajanje aktivnosti, ki predstavljajo požarno nevarnost.