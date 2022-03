Izidi veleslaloma za 61. Pokal Vitranc

* Izidi, veleslalom, moški: 1. Henrik Kristoffersen (Nor) 2:18,13 1:12,46 1:05,67 2. Stefan Brennsteiner (Avt) 2:18,36 +0,23 1:12,63 1:05,73 3. Marco Odermatt (Švi) 2:18,40 +0,27 1:12,16 1:06,24 4. Lucas Braathen (Nor) 2:18,57 +0,44 1:12,89 1:05,68 5. Alexander Schmid (Nem) 2:18,67 +0,54 1:12,38 1:06,29 6. Gino Caviezel (Švi) 2:18,81 +0,68 1:12,48 1:06,33 7. Manuel Feller (Avt) 2:18,85 +0,72 1:13,09 1:05,76 8. Atle Lie McGrath (Nor) 2:19,06 +0,93 1:13,29 1:05,77 9. Loic Meillard (Švi) 2:19,22 +1,09 1:13,20 1:06,02 10. Žan Kranjec (Slo) 2:19,50 +1,37 1:12,87 1:06,63 . Luca de Aliprandini (Ita) 2:19,50 +1,37 1:13,13 1:06,37 ... * Skupno, moški (33/37): 1. Marco Odermatt (Švi) 1379 točk 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1050 3. Henrik Kristoffersen (Nor) 874 4. Matthias Mayer (Avt) 836 5. Beat Feuz (Švi) 734 6. Vincent Kriechmayr (Avt) 640 7. Manuel Feller (Avt) 627 8. Dominik Paris (Ita) 622 9. Lucas Braathen (Nor) 551 10. Alexis Pinturault (Fra) 513 ... 37. Žan Kranjec (Slo) 219 57. Martin Čater (Slo) 136 68. Boštjan Kline (Slo) 100 98. Štefan Hadalin (Slo) 44 99. Miha Hrobat (Slo) 42 ... - veleslalom, moški (7/8): 1. Marco Odermatt (Švi) 620 točk 2. Henrik Kristoffersen (Nor) 453 3. Manuel Feller (Avt) 326 4. Luca de Aliprandini (Ita) 273 5. Alexis Pinturault (Fra) 260 6. Lucas Braathen (Nor) 228 7. Justin Murisier (Švi) 217 8. Stefan Brennsteiner (Avt) 203 9. Loic Meillard (Švi) 192 10. Žan Kranjec (Slo) 180 ... 43. Štefan Hadalin (Slo) 12