Po dveh letih odsotnosti pod Vitrancem znova prekrasna navijaška kulisa

pripravil Aleksander Mladenović

Kranjska Gora, 13. marca - Slovenija se je znova izkazala kot izjemna gostiteljica mednarodnega športnega tekmovanja. Prizadevni delavci in sodelavci smučarskega kluba ASK Kranjska Gora so pod streho spravili enega najboljših tekmovanj za Pokal Vitranc. V idealnih razmerah na skorajda brezhibni progi znova pred navijači so se merili najboljši veleslalomisti sezone.