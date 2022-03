Jeseničani v četrtfinalu z Gardeno

Jesenice, 13. marca - Hokejisti Sija Acronija Jesenic bodo v alpski ligi tekmovanje nadaljevali s četrtfinalom, v katerem se bodo merili z Gardeno. Tega tekmeca so si železarji izbrali danes, potem ko so imeli kot druga ekipa rednega dela pravico druge izbire. Kot prvi si je Asiago izbral Vipiteno, preostala para pa sta Ritten - Cortina in Lustenau - Zell am See.