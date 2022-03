Poraza vodilnih ekip vzhodnega dela NBA

Miami, 13. marca - Ekipa Miami Heat je v severnoameriški košarkarski ligi NBA, kjer vodi na vzhodnem delu, doma izgubila proti Minnesoti Timberwolves s 104:113, Golden State Warriors pa so premagali drugouvrščeno moštvo v tem delu in branilce naslova prvaka Milwaukee Bucks, bilo je 122:109. Warriors so se izenačili z Memphisom na drugem mestu zahodnega dela.