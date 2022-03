Ruska letala napadla oporišče pri Lvovu, v Kijevu priprave na spopad za prestolnico

Kijev, 13. marca - Ruske sile so davi izvedle več letalskih napadov na ukrajinsko vojaško oporišče v bližini Lvova na zahodu Ukrajine, so sporočili lokalni predstavniki. Medtem se v Kijevu pripravljajo na srdit spopad za ukrajinsko prestolnico, ki se ji Rusi vse bolj približujejo in ji grozi obkolitev, danes poroča francoska tiskovna agencija AFP.