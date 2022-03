Vreme: Pretežno jasno, na Primorskem občasno zmerno oblačno

Ljubljana, 13. marca - Danes bo pretežno jasno, le v slovenski Istri se bo popoldne zmerno pooblačilo. Pihati bo začel jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo precej jasno, predvsem na jugozahodu pa bo občasno nekaj več oblačnosti. Pihal bo jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od -5 do 1, v alpskih dolinah okoli -7, najvišje dnevne od 10 do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v zahodnih krajih. Še bo pihal jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad vzhodno Evropo in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se zadržuje nad zahodnim delom Evrope in zahodnim Sredozemljem. Od jugozahoda začenja k nam pritekati nekoliko toplejši in še razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, le v Istri bo popoldne nekaj kopaste oblačnosti.

V ponedeljek bo v krajih zahodno od nas in v Kvarnerju zmerno do pretežno oblačno, drugod pa še pretežno jasno.

Biovreme: Danes in v ponedeljek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi večinoma ugoden.