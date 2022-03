Skakalci ekipno dodali še deveto kolajno s SP v poletih

Vikersund, 13. marca - Slovenski smučarski skakalci so po današnji ekipni zlati kolajni na ekipni ter sobotni srebrni kolajni Timija Zajca na posamični tekmi 27. svetovnega prvenstva v poletih natanko 50 let po prvem SP v Planici leta 1972 zdaj pri devetih osvojenih kolajnah. To je bila tretja ekipna kolajna ter prva zlata na SP v poletih.