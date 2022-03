Ronaldo Tottenhamu zabil tri gole

London, 12. marca - Na derbiju 29. kroga angleške nogometne lige med Manchester Unitedom in Tottenhamom je zablestel domači napadalec, portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo. Zabil je tri gole in izdatno pomagal svoji ekipi pri zmagi s 3:2. Rdeči vragi so se s tremi točkami prebili na želeno četrto mesto, od Arsenala imajo dve točki več, a tudi kar štiri tekme več.