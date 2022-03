Mehiške oblasti v tem tednu prijele že 22 izgrednikov sobotne tekme

Ciudad de Mexico, 12. marca - Mehiška policija je priprla že 22 ljudi, ki so bili preteklo soboto udeleženi v izgredih devetega kroga mehiškega prvenstva med ekipama Queretaro in Atlas v mestu Queretaro, na kateri je bilo ranjenih 26 ljudi, poročajo agencije. Tekma je bila v 63. minuti prekinjena, ko so so navijači gostov vdrli na igrišče.