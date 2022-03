Govekar zaostal, v deseterici zdaj Primožič

Umag, 12. marca - Druga etapa kolesarske dirke Istrska pomlad, ki je potekala od Novigrada do Motovuna, je spremenila vrstni red povsem na vrhu. Vodstvo je prevzel Američan Matthew Riccitello, Matevž Govekar, ki je po prologu in prvi etapi zasedal tretje mesto, pa je tokrat za najhitrejšim zaostal več kot devet minut in izpadel iz boja za vrh.