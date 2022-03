Janša: Pod vodstvom SDS bo Slovenija med najbolj razvitimi državami sveta

Ljubljana, 12. marca - Ob 33. obletnici ustanovitve SDS in 90-letnici rojstva Jožeta Pučnika so v stranki danes pripravili slavnostno akademijo. Premier in predsednik SDS Janez Janša je v nagovoru poudaril, da je njegova vlada Sloveniji vrnila samozavest, dostojanstvo in ponos, pod vodstvom SDS pa bo Slovenija čez nekaj let med najbolj razvitimi državami sveta.