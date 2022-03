Ptuj, 12. marca - Popoldne se je v naselju Velika Varnica v občini Videm pri spravilu lesa hudo poškodoval domačin. Gasilci in reševalci so poškodovanca na kraju nesreče oživljali, a je podlegel poškodbam. Gasilci so umrlega iz težko dostopnega terena prenesli do vozila pogrebne službe, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.