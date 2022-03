Univerza v Ljubljani gostila srečanje srednjeevropskih univerz

Ljubljana, 12. marca - Rektor Univerze v Ljubljani je danes gostil vodstvo Lige evropskih raziskovalnih univerz (LERU) in rektorje srednjeevropskih univerz na rednem srečanju LERU-CE7. Srečanje je bilo namenjeno razpravi o razvoju EU na področju raziskav, inovacij in izobraževanja, govorili so tudi o odzivih na vojno v Ukrajini v podporo akademsko-raziskovalni skupnosti.