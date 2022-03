Spopadi v Ukrajini se nadaljujejo, Zelenski napoveduje zmago

ppripravil Luka Krek

Kijev/Moskva/Mariupolj, 12. marca - Po celotni Ukrajini se danes nadaljujejo siloviti napadi ruskih sil, ki so se močno približale prestolnici Kijev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem zatrdil, da so izgube ruske vojske ogromne in da so v vojni že dosegli preobrat. Še vedno potekajo poskusi posredovanja, predvsem s strani Francije in Nemčije, ki pa ostajajo neuspešni.

Po bolj ali manj vsej Ukrajini so tudi danes donele sirene in odmevale eksplozije, ruske sile pa so se še približale ukrajinski prestolnici in jo vse bolj obkrožajo. Glavnina ruskih sil naj bi bila od središča mesta čez dan oddaljena le še okoli 25 kilometrov.

Sirene so davi sicer znova opozarjale na nevarnost zračnih napadov v kar 15 ukrajinskih regijah, med drugim v Kijevu, Lvovu, Odesi, Dnipru in Harkovu. Združeni narodi so v petek obtožili Rusijo, da njene sile v Ukrajini uporabljajo prepovedane kasetne bombe v napadih na civilne cilje v Mariupolju, Harkovu, Sumiju in Černigivu. Ti napadi bi lahko predstavljali vojne zločine.

Najhujše stanje je trenutno v mestu Mariupolj, kjer prebivalce ob ruskih napadih pestijo skrajno nizke temperature, pomanjkanje vode, hrane in oskrbe z električno energijo. Prebivalcem tega mesta naj bi danes znova poskušali dostaviti najnujnejšo pomoč, potem ko je Rusija to v petek preprečila.

Proruski separatisti naj bi ob pomoči ruske vojske uspeli napredovati proti središču obkoljenega mesta in so zasedli vzhodna predmestja, je danes sporočila ukrajinska vojska in dodala, da so humanitarne razmere vse bolj drastične. V bitki za Mariupolj je bil med drugim po navedbah ukrajinskega notranjega ministrstva ubit še en visok ruski general, že tretji od začetka invazije.

O krutem obstreljevanju so med drugim poročali iz Mikolajeva, obsežne napade iz zraka pa so Rusi izvajali tudi na mesti Dnipro in Kropivnicki v osrednji Ukrajini ter na zahodu Ukrajine. Najmanj šest ruskih bombnikov je z raketami obstreljevalo mesti Luck in Ivano-Frankivsk na zahodu države.

Situacija je kritična tudi v mestu Volnovaha na jugovzhodu države, ki je po ruski invaziji popolnoma uničeno, kot je dejal guverner regije Pavlo Kirilenko. Po njegovih besedah je od začetka invazije večina prebivalcev mesta pobegnila, uničen pa je bil tudi velik del infrastrukture.

Spričo nasilja se pričakovano nadaljuje tudi begunski val iz Ukrajine. Po današnjih podatkih Združenih narodov se je čez mejo zateklo že okoli 2,6 milijona Ukrajincev, dobrih 90.000 več kot v petek, od tega slabega 1,6 milijona na Poljsko.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer ponoči ocenil, da je vojna zdaj dosegla "strateški preobrat". Danes je objavil nov video nagovor svojim sodržavljanom, v katerem je dejal, da so "izgube ruske vojske najbolj obsežne v zadnjih nekaj desetletjih".

Zatrdil je, da so Rusi izgubili 360 tankov, 1200 oklepnih vozil, 60 vojaških letal in 80 helikopterjev. V ruski invaziji naj bi doslej umrlo 1300 ukrajinskih vojakov in več kot 12.000 ruskih, a teh informacij ni mogoče neodvisno preveriti.

Rusko obrambno ministrstvo je po drugi strani sporočilo, da je vojaška operacija v Ukrajini uspešna in da nadaljujejo napade "na širši fronti". V bližini Kijeva naj bi med drugim po besedah tiskovnega predstavnika ministrstva Igorja Konašenkova napadli in onesposobili letalsko oporišče v Vasilkovu ter obveščevalni center ukrajinske vojske v Brovariju.

Zelenski je medtem v svojem nagovoru omenil tudi ugrabitev Ivana Fedorova, župana mesta Melitopolj na jugu Ukrajine, ki so ga po navedbah oblasti v Kijevu v petek ugrabili ruski vojaki, ko je v mestnem kriznem centru reševal težave z oskrbo. Zelenski je zahteval izpustitev Fedorova in k pomoči pri tem po telefonu pozval tudi nemškega kanclerja Olafa Scholza in francoskega predsednika Emmanuela Macrona.

Macron in Scholz sta se o vojni v Ukrajini in morebitnih sporazumih med Rusijo in Ukrajino pogovarjala tudi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, ki je ob tem opozoril na "grobe kršitve mednarodnega humanitarnega prava s strani ukrajinskih sil". Voditelja Francije in Nemčije sta medtem zahtevala takojšnjo prekinitev ognja v Ukrajini, iz Elizejske palače pa so Putinu celo očitali laganje.

Zelenski je medtem ponovil, da je odprt za pogovore s Putinom. V zvezi z njegovimi nedavnimi pripombami, da so ruski in ukrajinski pogajalci dosegli določen napredek, Zelenski pravi, da je "vesel takšnih signalov iz Rusije. V zadnjih 12 letih nisem nikoli slišal besede o možnosti dialoga."

Ameriški predsednik Joe Biden je medtem v petek odločno ponovil, da se ZDA ne bodo neposredno vmešale v vojno v Ukrajini, saj bi direktna konfrontacija med zvezo Nato in Rusijo po njegovem pomenila tretjo svetovno vojno.

Biden je ob tem napovedal tudi nove sankcije proti Rusiji, med drugim prepoved uvoza ruskega alkohola, morske hrane in diamantov. Nove sankcije s strani skupine držav G7 naj bi doletele rusko elito, tudi z omejitvijo dostopa do luksuznega blaga. Tem sankcijam se bo pridružila tudi EU.

Na vse ostrejše zahodne sankcije proti Rusiji se je danes odzval vodja ruske vesoljske agencije Roskozmos Dmitri Rogozin, ki je opozoril, da bi sankcije lahko zmotile rusko oskrbovanje Mednarodne vesoljske postaje (ISS) in morda celo posredno povzročile njeno strmoglavljenje.

Težave zaradi ruskih napadov pa so se po drugi strani pojavljale pri delovanju jedrske elektrarne v Černobilu, kjer je bila v minulem tednu začasno prekinjena oskrba z električno energijo. Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je sporočila, da to ne predstavlja varnostnega tveganja, po podatkih IAEA in ameriškega ministrstva za energijo v Ukrajini ni nobenih znakov nevarnih jedrskih izpustov.

Ruski jedrski regulator Rosatom je ob tem danes sporočil, da v sodelovanju z IAEA v Černobilu potekajo dejavnosti za zagotovitev varnega delovanja jedrske elektrarne. Dodali so še, da skupina ruskih strokovnjakov poskuša obnoviti oskrbo elektrarne z električno energijo.

Uradniki Rosatoma so že v petek prispeli tudi na območje jedrske elektrarne v Zaporožju, ki je največja jedrska elektrarna v Evropi - domnevno z namenom, da bi "ocenili raven sevanja" in "pomagali pri popravilu elektrarne".

Rusko zavzetje elektrarne v Zaporožju je sicer razburkalo tudi mednarodno javnost, vendar pa je ruska stran danes zatrdila, da tako elektrarno v Černobilu kot v Zaporožju še naprej nadzoruje ukrajinsko osebje.