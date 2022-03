Timi Zajc v Vikersundu osvojil osmo kolajno za slovenske letalce

Vikersund, 12. marca - Slovenski smučarski skakalci so danes v Vikersundu po srebrni kolajni Timija Zajca na 27. svetovnem prvenstvu v poletih natanko 50 let po prvem prvenstvu v Planici leta 1972 osvojili še osmo kolajno. Slovenija ima za zdaj le dva svetovna prvaka v kraljevski disciplini skokov, Petra Prevca in Roberta Kranjca.