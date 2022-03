Ljubljana, 12. marca - Nogometaši v italijanski ligi so začeli 29. krog. Na prvih dveh tekmah je Salernitana igrala 2:2 s Sassuolom, Spezia pa je z 2:0 premagala Cagliari. Ob 18.00 bo tekma Sampdorie in Juventusa, ob 20.45 pa še vodilnega Milana in Empolija s Petrom Stojanovićem in Leom Štulcem.