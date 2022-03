Pogačar z zmago v šesti etapi pred ubranitvijo naslova na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja

Rimini, 12. marca - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar še naprej kaže impresivne predstave. V šesti, kraljevski etapi dirke od Tirenskega do Jadranskega morja je povsem potolkel konkurenco, z napadom v zaključku 215 kilometrov dolge etape s ciljem v Carpegni si je priboril minuto in tri sekunde prednosti pred Dancem Jonasom Vingegaardom in Špancem Mikelom Lando.