Kijev: Proruski separatisti prodirajo v Mariupolj, krvavo v Mikolajevu

Kijev/Mariupolj, 12. marca - Proruski separatisti so ob pomoči ruske vojske uspeli napredovati proti središču obkoljenega pristaniškega mesta Mariupolj in so že zasedli vzhodna predmestja mesta, je danes sporočila ukrajinska vojska in dodala, da so humanitarne razmere vse bolj drastične. O krutem obstreljevanju danes med drugim poročajo tudi iz Mikolajeva.